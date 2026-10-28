Ausblick: Alzchem Group legt Quartalsergebnis vor
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Alzchem Group wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,43 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Alzchem Group einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 143,4 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 4,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Alzchem Group einen Umsatz von 137,3 Millionen EUR eingefahren.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,54 EUR je Aktie, gegenüber 6,28 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 608,7 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 562,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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