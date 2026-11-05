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Ausblick: Amadeus IT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

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Amadeus IT Holding S.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
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Amadeus IT äußert sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Amadeus IT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,960 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,96 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,91 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,86 USD, gegenüber 3,43 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 7,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,35 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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