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Ausblick: Amarin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amarin Corporation PLC (spons. ADRs)
10.70 EUR -0.10 EUR -0.93 %
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Amarin wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,097 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 43,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 11,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,599 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,800 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 177,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 214,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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