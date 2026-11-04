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Ausblick: Ambu A-S Bearer and-or registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
10.86 EUR -0.12 EUR -1.09 %
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Ambu A-S Bearer and-or registered B wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,862 DKK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,430 DKK erwirtschaftet worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,47 Milliarden DKK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,67 Milliarden DKK aus.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,39 DKK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,29 DKK einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 6,44 Milliarden DKK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,04 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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