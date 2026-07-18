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Ausblick: AMC Entertainment gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
AMC Entertainment Holdings
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AMC Entertainment wird am 20.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,004 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,238 USD im Vergleich zu -1,340 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 5,46 Milliarden USD, gegenüber 4,85 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
09.08.19 AMC Entertainment A Buy B. Riley FBR
08.04.19 AMC Entertainment A Buy B. Riley FBR
22.01.19 AMC Entertainment A Neutral B. Riley FBR
11.07.18 AMC Entertainment A Outperform Imperial Capital
21.06.18 AMC Entertainment A Buy The Benchmark Company