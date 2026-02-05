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Ausblick: Amcor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

05.05.26 07:01 Uhr
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh
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Amcor präsentiert am 06.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,34 AUD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,08 AUD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 51,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,05 Milliarden AUD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,31 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,57 AUD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,47 AUD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,26 Milliarden AUD umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,17 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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