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Ausblick: Amer Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Amer Sports wird am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,106 USD je Aktie gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Amer Sports in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,760 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,01 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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