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Ausblick: Amer Sports stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Aktien
Amer Sports Incorporation Registered Shs
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Amer Sports veröffentlicht am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,349 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Amer Sports ein EPS von 0,250 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,14 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 21,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Amer Sports einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD eingefahren.

24 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,31 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,760 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,21 Milliarden USD, gegenüber 6,57 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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