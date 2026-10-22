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Erwartungen der Experten

Ausblick: American Express stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ausblick: American Express stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

American Express öffnet die Bücher – was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
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Charts | News | Analysen

American Express wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,50 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,70 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,14 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten ein Minus von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,12 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,57 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 17,61 USD aus. Im Vorjahr waren 15,38 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 79,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 80,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
01.06.21 American Express overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.19 American Express Buy Deutsche Bank AG
25.04.19 American Express overweight Morgan Stanley
19.10.18 American Express Market Perform BMO Capital Markets
12.02.18 American Express buy Nomura

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