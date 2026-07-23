Ausblick: American Express verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Experten haben ihre Prognosen für die American Express-Bilanz abgegeben.
Werte in diesem Artikel
American Express wird am 24.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,40 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte American Express noch 4,08 USD je Aktie eingenommen.
20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,15 Prozent auf 19,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,72 USD im Vergleich zu 15,38 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 79,57 Milliarden USD, gegenüber 80,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
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|01.06.21
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.19
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.19
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.18
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.18
|American Express buy
|Nomura