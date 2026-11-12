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Ausblick: Americas Gold and Silver mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Americas Gold and Silver Corporation Registered Shs
2.78 EUR 0.14 EUR 5.38 %
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Americas Gold and Silver wird am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,025 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 CAD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 60,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 42,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,086 USD, gegenüber -0,460 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 240,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 164,1 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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