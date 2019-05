Ausblick: Amulya Leasing Finance zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

Amulya Leasing Finance wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2019 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2019 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,71 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,90 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 26,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 940,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 744,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,33 INR im Vergleich zu 20,00 INR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 3,63 Milliarden INR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,85 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.net