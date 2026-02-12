DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 -1,1%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.045 -0,3%Euro1,1577 -0,1%Öl82,74 -0,7%Gold4.321 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- Siltronic beschließt Barkapitalerhöhung -- TAG Immobilien steigert Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht
Top News
Goldpreis: Atempause nach dreitägiger Gewinnserie Goldpreis: Atempause nach dreitägiger Gewinnserie
Darum konsolidieren die Ölpreise auf niedrigerem Niveau Darum konsolidieren die Ölpreise auf niedrigerem Niveau
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Andrew Peller präsentiert Quartalsergebnisse

16.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Andrew Peller Limited (A) Non voting
4,76 EUR 1,34 EUR 39,18%
Charts|News|Analysen

Andrew Peller wird am 17.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andrew Peller noch -0,020 CAD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Andrew Peller in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 79,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 75,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,475 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,260 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 392,0 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 389,6 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Andrew Peller Limited (A) Non voting

DatumMeistgelesen