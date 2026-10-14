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Ausblick: Angel One gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Angel One Limited Registered Shs
310.00 8.40 2.79 %
Charts | News | Analysen

Angel One präsentiert in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,30 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,34 INR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,58 Prozent auf 12,47 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Angel One noch 12,04 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,43 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,09 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 53,43 Milliarden INR, gegenüber 51,50 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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