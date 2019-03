Ausblick: Angel Yeast präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Angel Yeast wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.03.2019 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2018 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,217 CNY. Das entspräche einer Verringerung von 25,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,290 CNY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 15,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,84 Milliarden CNY gegenüber 1,59 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,14 CNY, gegenüber 1,03 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 6,77 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,78 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net