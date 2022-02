American Airlines erhöht Ausgabenprognose nach Anpassungen von Boeing-Bestellungen - Aktien verlieren

Werbung

Heute im Fokus

US-Märkte uneinheitlich -- DAX knapp im Plus -- TeamViewer plant Aktienrückkauf -- Alphabet steigert Gewinn -- AMD mit Rekordzahlen -- PayPal, Aroundtown, Starbucks, Siltronic im Fokus

Ferrari hat Wachstum im Blick - Mittelfristziele wegen höherer Kosten in Gefahr. Aktionär äußert Kritik an schleppendem Fortschritt bei thyssenkrupp. Kone leidet unter höheren Kosten - Auftragslage robust. Nestlé verabschiedet sich in Deutschland von Wassermarke Vittel. Aurubis sichert sich an ESG-Kriterien geknüpften Konsortialkredit. Bilfinger konstruiert Lithiumraffinerie von Rock Tech Lithium.