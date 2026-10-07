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Ausblick: AngioDynamics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
AngioDynamics Inc.
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Charts | News | Analysen

AngioDynamics wird am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,112 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AngioDynamics noch ein Verlust pro Aktie von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 80,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,266 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,880 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 337,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 320,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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05.01.18 AngioDynamics Hold Craig Hallum
07.04.17 AngioDynamics Overweight Cantor Fitzgerald
08.02.17 AngioDynamics Equal Weight Barclays Capital
04.11.16 AngioDynamics Buy Cantor Fitzgerald
08.01.16 AngioDynamics Buy Canaccord Adams

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