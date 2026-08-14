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Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

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Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)
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Anhui Yingliu Electromechanical wird am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,170 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Anhui Yingliu Electromechanical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 915,7 Millionen CNY im Vergleich zu 721,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,924 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,510 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,95 Milliarden CNY, gegenüber 2,91 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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