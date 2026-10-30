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Ausblick: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anji Microelectronics Technology (Shanghai) Co.,Ltd. Registered Shs -A-
165.90 CNY -8.82 CNY -5.05 %
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Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A präsentiert am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,15 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,49 Prozent erhöht. Damals waren 1,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 885,3 Millionen CNY im Vergleich zu 670,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,32 CNY im Vergleich zu 3,58 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,31 Milliarden CNY, gegenüber 2,50 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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