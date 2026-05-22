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Ausblick: Anupam Rasayan India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

23.05.26 07:01 Uhr

Anupam Rasayan India lässt sich am 23.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Anupam Rasayan India die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,06 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 25,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,72 Milliarden INR gegenüber 5,00 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,05 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,50 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 20,15 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 14,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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