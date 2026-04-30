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Ausblick: APL Apollo Tubes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

01.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs
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APL Apollo Tubes lädt am 02.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 12,39 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,33 Prozent erhöht. Damals waren 10,56 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll APL Apollo Tubes in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 62,25 Milliarden INR im Vergleich zu 55,09 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 44,19 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 27,28 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 226,69 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 206,63 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net

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