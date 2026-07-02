DAX 25.000 -0,6%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,44 ±0,0%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 56.564 +0,2%Euro 1,1468 +0,0%Öl 84,5 -0,5%Gold 4.030 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Apotea Registered legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apotea AB Registered Shs
6.72 EUR -0.04 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Apotea Registered wird am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,710 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,90 Prozent erhöht. Damals waren 0,690 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,83 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Apotea Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,01 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,71 SEK im Vergleich zu 2,20 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,07 Milliarden SEK, gegenüber 7,20 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Apotea Registered Aktie News

Werbung

Apotea Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apotea Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.