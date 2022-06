Apple-Aktie vorbörslich in Grün: Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC

Aktien in diesem Artikel

Zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz WWDC stellt der Konzern traditionell Neuerungen seiner Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac-Computer und die Computer-Uhr Apple Watch vor, die zum Herbst verfügbar werden. Diesmal wird laut Medienberichten unter anderem erwartet, dass auf den iPad-Tablets die gleichzeitige Nutzung mehrerer Apps einfacher gemacht wird.

Apple konkurriert mit seinem iPhone mit dem meistgenutzten Google-Betriebssystem Android, das verschiedene Hersteller wie Marktführer Samsung und chinesische Marken wie Oppo, Vivo oder Xiaomi einsetzen. Die Macs und iPads treten gegen Geräte mit Microsofts Windows-Betriebssystemen an. Die Plattformen versuchen in ihrem Wettbewerb, die Nutzer mit neuen Funktionen zu überzeugen und Innovationen der Konkurrenz schnell einzuholen.

Nach zwei Jahren rein digitaler WWDC-Konferenzen sollen diesmal einige Entwickler und Journalisten wieder live in Kalifornien dabei sein.

An der NASDAQ steigt die Apple-Aktie vorbörslich zeitweise 1,47 Prozent auf 147,51 US-Dollar.

