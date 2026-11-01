Ausblick: Apple gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Apple öffnet die Bücher – damit rechnen Analysten.
Werte in diesem Artikel
Apple wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 28 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 26 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,40 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Apple einen Umsatz von 102,47 Milliarden USD eingefahren.
40 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,84 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 477,58 Milliarden USD, gegenüber 416,16 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com