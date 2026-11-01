Ausblick: Apple gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vor Quartalsbilanz

01.11.26 07:01 Uhr

Apple öffnet die Bücher – damit rechnen Analysten.

Apple wird am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 28 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,85 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 26 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 113,40 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 10,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Apple einen Umsatz von 102,47 Milliarden USD eingefahren.

40 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,84 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 38 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 477,58 Milliarden USD, gegenüber 416,16 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net