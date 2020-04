Ausblick: Apple legt Quartalsergebnis vor

Apple veröffentlicht am 30.04.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2020 abgelaufenen Jahresviertel.

37 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,78 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,46 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 31 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 61,91 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 58,02 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 43 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,98 USD je Aktie, gegenüber 11,89 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 38 Analysten durchschnittlich auf 274,87 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 260,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

