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Ausblick: Applied Aerospace Defense stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

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Applied Aerospace & Defense Inc Registered Sh
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Applied Aerospace Defense stellt am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,087 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 335,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 USD erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 38,61 Prozent auf 169,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,888 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 683,2 Millionen USD, gegenüber 498,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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