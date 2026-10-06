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Ausblick: Applied Digital stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Applied Digital Corporation Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Applied Digital öffnet am 07.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,295 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 321,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 81,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 64,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 116,3 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,980 USD, gegenüber -0,910 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 758,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 611,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

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