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Ausblick: Applied Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
348.10 EUR 7.20 EUR 2.11 %
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Applied Materials stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 29 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,06 USD. Dies würde einem Zuwachs von 70,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Applied Materials 2,38 USD je Aktie vermeldete.

Applied Materials soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,30 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,82 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8,66 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 34 Analysten im Durchschnitt 34,33 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 28,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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Applied Materials Analysen

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Datum Rating Analyst
19.05.23 Applied Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.21 Applied Materials Kaufen DZ BANK
16.08.19 Applied Materials Hold Craig Hallum
16.08.19 Applied Materials Outperform Cowen and Company, LLC
17.05.19 Applied Materials Buy B. Riley FBR

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