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Ausblick: Appotronics A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Appotronics Corporation Limited Registered Shs -A-
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Appotronics A wird am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,030 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Appotronics A noch -0,010 CNY je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 35,00 Prozent auf 254,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Appotronics A noch 391,7 Millionen CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,175 CNY, gegenüber -0,600 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,06 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,70 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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