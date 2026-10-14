Ausblick: AQ Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
AQ Group Registered präsentiert in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,00 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,67 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,20 Prozent auf 2,37 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,11 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,45 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,38 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,95 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,07 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AQ Group Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AQ Group Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen