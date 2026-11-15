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Ausblick: Aramark legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramark
47.86 EUR 0.10 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen

Aramark wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,755 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent auf 5,30 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,28 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 20,11 Milliarden USD, gegenüber 18,51 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.08.19 Aramark Outperform Oppenheimer & Co. Inc.
22.12.17 Aramark Equal Weight Barclays Capital
20.12.17 Aramark Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
17.10.17 Aramark Outperform RBC Capital Markets
13.03.17 Aramark Outperform RBC Capital Markets

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