Ausblick: Archer Aviation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Archer Aviation lässt sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Archer Aviation die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,337 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 3,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,309 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,990 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,3 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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