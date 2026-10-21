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Ausblick: Ardagh Metal Packaging zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ardagh Metal Packaging S.A. Registered Shs
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Ardagh Metal Packaging wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,077 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ardagh Metal Packaging 0,040 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,43 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,52 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,266 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,50 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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