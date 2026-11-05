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Ausblick: Ares Commercial Real Estate gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ares Commercial Real Estate Corp
3.12 EUR 0.14 EUR 4.52 %
Charts | News | Analysen

Ares Commercial Real Estate veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,043 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Ares Commercial Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 12,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 52,81 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,251 USD, gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 51,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 85,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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Ares Commercial Real Estate Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ares Commercial Real Estate nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.18 Ares Commercial Real Estate Buy BTIG Research
22.11.16 Ares Commercial Real Estate Outperform FBR & Co.
02.03.16 Ares Commercial Real Estate Outperform FBR Capital
06.07.15 Ares Commercial Real Estate Outperform FBR Capital

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