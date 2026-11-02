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Ausblick: Arista Networks legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Arista Networks Inc Registered Shs
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Arista Networks veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

27 Analysten schätzen, dass Arista Networks für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Arista Networks im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,33 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 44,47 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,11 USD je Aktie, gegenüber 2,75 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 27 Analysten durchschnittlich auf 12,68 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 9,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.08.19 Arista Networks Overweight Barclays Capital
06.05.19 Arista Networks Peer Perform Wolfe Research
29.04.19 Arista Networks Buy Needham & Company, LLC
20.03.19 Arista Networks Hold Deutsche Bank AG
19.02.19 Arista Networks Buy Gabelli & Co

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