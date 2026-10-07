DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.501 -0,4%Bitcoin 74.566 -2,0%Euro 1,1200 -0,5%Öl 100,2 -0,4%Gold 4.116 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Aritzia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aritzia Inc Subord Voting
73.50 EUR -2.00 EUR -2.65 %
Charts | News | Analysen

Aritzia wird am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,05 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aritzia ein EPS von 0,580 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,97 Prozent auf 1,12 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Aritzia noch 812,1 Millionen CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,94 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,32 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,71 Milliarden CAD, gegenüber 3,70 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Aritzia Aktie News

Werbung

Aritzia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aritzia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.