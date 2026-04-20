Ausblick: Arjo Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Arjo Registered B wird sich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,393 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Arjo Registered B noch 0,330 SEK je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,72 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 5,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Arjo Registered B einen Umsatz von 2,86 Milliarden SEK eingefahren.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,92 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,23 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 10,99 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 11,00 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net