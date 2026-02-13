Ausblick: Armada Hoffler Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Armada Hoffler Properties lässt sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Armada Hoffler Properties die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 51,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 68,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 142,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,040 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,240 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 266,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 708,9 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net