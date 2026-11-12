Ausblick: Arrive AI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

12.11.26 07:01 Uhr

Arrive AI lädt am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,080 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,46 Prozent erhöht. Damals waren -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Arrive AI soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,580 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,400 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 0,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net