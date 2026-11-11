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Ausblick: Arrowhead Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arrowhead Pharmaceuticals Inc
43.58 EUR -0.11 EUR -0.25 %
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Arrowhead Pharmaceuticals stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arrowhead Pharmaceuticals für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,518 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

14 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 61,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 76,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 256,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,524 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,010 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 464,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 829,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.09.18 Arrowhead Pharmaceuticals Buy B. Riley FBR
06.09.18 Arrowhead Pharmaceuticals Buy Chardan Capital Markets
08.08.18 Arrowhead Pharmaceuticals Overweight Cantor Fitzgerald
02.07.18 Arrowhead Pharmaceuticals Buy Chardan Capital Markets
09.05.18 Arrowhead Pharmaceuticals Overweight Cantor Fitzgerald

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