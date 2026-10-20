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Ausblick: Artificial Solutions International Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Artificial Solutions International AB Registered Shs
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Artificial Solutions International Registered lädt am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,035 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Artificial Solutions International Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 71,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,137 SEK, gegenüber -0,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 30,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 86,2 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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