DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,16 +1,6%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.452 +1,7%Euro1,1683 -0,1%Öl113,3 -0,7%Gold4.539 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börse in Hongkong im Minus - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Palantir: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn -- ON Semiconductor, Pinterest im Fokus
Top News
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Arvind Fashions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

05.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Arvind Fashions Ltd Registered Shs
438,00 INR -6,40 INR -1,44%
Charts|News|Analysen

Arvind Fashions wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Arvind Fashions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -6,990 INR je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent auf 13,46 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,66 INR, gegenüber -2,670 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 52,45 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 46,19 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Arvind Fashions Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen