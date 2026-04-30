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Ausblick: Ashland Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ashland Global Holdings Inc
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Ashland Global wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten schätzen, dass Ashland Global für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,985 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -16,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent auf 486,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 463,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,57 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -18,230 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,85 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
29.03.18 Ashland Global Outperform BMO Capital Markets
31.01.18 Ashland Global Neutral Monness, Crespi, Hardt & Co.
16.05.17 Ashland Global Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
28.11.16 Ashland Buy Deutsche Bank AG
27.01.16 Ashland Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.