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Ausblick: Asics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Aktien
Asics Corp.
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Asics wird am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,89 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,66 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 23,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 275,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 222,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 179,46 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 138,13 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1.045,26 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 810,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.11.12 Asics buy Sarasin Research
07.08.12 Asics buy Sarasin Research
20.07.12 Asics buy Sarasin Research
27.06.12 Asics buy Sarasin Research
15.05.12 Asics buy Sarasin Research

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