Ausblick: ASML NV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kennzahlen voraus

13.10.26 07:01 Uhr

ASML NV öffnet die Bücher – damit rechnen Experten.

ASML NV wird am 14.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 10,78 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

27 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 54,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,52 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 11,63 Milliarden EUR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 38 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 38,41 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 24,73 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 38 Analysten durchschnittlich auf 43,59 Milliarden EUR, gegenüber 32,67 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net