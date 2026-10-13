Ausblick: ASML zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

13.10.26 07:01 Uhr

ASML wird am 14.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 12,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 6,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ASML in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 13,16 Milliarden USD im Vergleich zu 8,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 37 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,60 USD im Vergleich zu 27,91 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 37 Analysten durchschnittlich bei 49,55 Milliarden USD, gegenüber 36,87 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net