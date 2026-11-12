Ausblick: Asmodee Group Registered B stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.11.26 07:01 Uhr

Asmodee Group Registered B wird am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten schätzen, dass Asmodee Group Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,272 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 490,3 Millionen EUR für Asmodee Group Registered B, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,49 Milliarden SEK erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,908 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,30 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,94 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 18,41 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net