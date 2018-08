Ausblick: Aspire Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aspire Global lässt sich am 14.08.2018 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aspire Global die Bilanz zum am 30.06.2018 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,603 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aspire Global ein EPS von 0,693 SEK je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 220,1 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 28,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 171,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,67 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,75 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 881,9 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 724,8 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net