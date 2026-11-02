Ausblick: Astera Labs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

02.11.26 07:01 Uhr

Astera Labs wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,19 USD aus. Im letzten Jahr hatte Astera Labs einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 138,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 550,8 Millionen USD gegenüber 230,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 23 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,99 USD im Vergleich zu 1,22 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,91 Milliarden USD, gegenüber 852,5 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net