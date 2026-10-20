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Analysen

Ausblick: AT&T legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: AT&T legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AT&T gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
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AT&T lässt sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AT&T die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,602 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AT&T noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 3,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 31,69 Milliarden USD gegenüber 30,71 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,04 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 129,24 Milliarden USD, gegenüber 125,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KAREN BLEIER/Getty Images

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Datum Rating Analyst
01.04.20 AT&T Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.11.19 AT&T Hold HSBC
28.10.19 AT&T buy UBS AG
25.10.18 AT&T Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.10.18 AT&T Buy Tigress Financial

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